Защита Гуцул сформировала для ЕСПЧ досье о нарушениях в процессе

Краткий пересказ от РИА ИИ

КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сформировала для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) досье о нарушениях, допущенных в ходе судебного процесса, и продолжит его обновление, сообщил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.

В августе 2025 года кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а ее соратницу Светлану Попан - к шести годам, их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая 2026 года апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.

"Такое досье для подачи материалов в ЕСПЧ частично уже готово и будет дальше обновляться в процессе. Мы фиксируем нарушения процедуры, закона", - сказал Морару.

Юрист подчеркнул, что уголовное дело в отношении его подзащитной изначально носит исключительно политический характер и ведется с грубым нарушением международных стандартов правосудия.