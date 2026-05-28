Защита Гуцул сформировала для ЕСПЧ досье о нарушениях в процессе

КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сформировала для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) досье о нарушениях, допущенных в ходе судебного процесса, и продолжит его обновление, сообщил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.
"Такое досье для подачи материалов в ЕСПЧ частично уже готово и будет дальше обновляться в процессе. Мы фиксируем нарушения процедуры, закона", - сказал Морару.
Юрист подчеркнул, что уголовное дело в отношении его подзащитной изначально носит исключительно политический характер и ведется с грубым нарушением международных стандартов правосудия.
Ранее адвокат сообщал, что обострение ситуации и затяжные судебные заседания привели к ухудшению состояния здоровья Попан, у которой диагностировали сахарный диабет. По словам Морару, вынесенный оппозиционерам приговор защита намерена обжаловать в Высшей судебной палате Молдавии.
