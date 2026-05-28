Защита Гуцул сформировала для ЕСПЧ досье о нарушениях в процессе - РИА Новости, 28.05.2026
16:25 28.05.2026
Защита Гуцул сформировала для ЕСПЧ досье о нарушениях в процессе

Евгения Гуцул. Архивное фото
  • Сторона защиты главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сформировала досье о нарушениях для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
  • Кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы в августе 2025 года.
  • Адвокат подчеркнул, что уголовное дело в отношении Гуцул носит политический характер и ведется с нарушением международных стандартов правосудия.
КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сформировала для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) досье о нарушениях, допущенных в ходе судебного процесса, и продолжит его обновление, сообщил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.
В августе 2025 года кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а ее соратницу Светлану Попан - к шести годам, их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая 2026 года апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
"Такое досье для подачи материалов в ЕСПЧ частично уже готово и будет дальше обновляться в процессе. Мы фиксируем нарушения процедуры, закона", - сказал Морару.
Юрист подчеркнул, что уголовное дело в отношении его подзащитной изначально носит исключительно политический характер и ведется с грубым нарушением международных стандартов правосудия.
Ранее адвокат сообщал, что обострение ситуации и затяжные судебные заседания привели к ухудшению состояния здоровья Попан, у которой диагностировали сахарный диабет. По словам Морару, вынесенный оппозиционерам приговор защита намерена обжаловать в Высшей судебной палате Молдавии.
