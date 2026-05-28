Адвокат Гуцул заявил, что ее приговор будет оспорен

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорит в Высшей судебной палате Молдавии решение Апелляционной палаты Кишинева, оставившей в силе приговор в виде лишения политика свободы на 7 лет, заявил адвокат Сергей Морару.
"Мы уже ранее заявляли, что эти решения суда абсолютно незаконны, лишены доказательств, и они приняты на основании торгов: с одной стороны, чтобы политики могли удовлетворить свои интересы, а с другой, судьи, которые принимают эти решения, фаворизируются. Мы оспорим это решение в Высшей судебной палате", - заявил Морару после заседания суда.
По его словам, у стороны защиты есть два месяца, чтобы подготовить обращение в ВСП.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.