14:11 28.05.2026 (обновлено: 15:27 28.05.2026)
Cуд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул

РИА Новости: апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговоры Гуцул и Попан

© РИА Новости / Родион Прока
  • Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры Евгении Гуцул и Светлане Попан, осужденным на семь и шесть лет лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".
  • Суд отклонил жалобу адвокатов как необоснованную и сохранил меру наказания.
КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить", — заявил судья.

Пятого августа прошлого года кишиневский суд приговорил Гуцул к семи, а Попан — к шести годам лишения свободы. Дело касалось финансирования партии "Шор" — по версии обвинения, с 2019 по 2022 год Гуцул якобы получала из России крупные суммы для избирательной кампании на выборах в автономии в 2023-м.
Глава Гагаузии назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гуцул избрали главой Гагаузии в мае 2023-го. Согласно молдавскому законодательству, после вступления приговора в силу возможно начать процедуру ее отставки.
