Cуд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул

КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить", — заявил судья.
Глава Гагаузии назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гуцул избрали главой Гагаузии в мае 2023-го. Согласно молдавскому законодательству, после вступления приговора в силу возможно начать процедуру ее отставки.