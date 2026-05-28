Спасатель рассказал, как действовать при ЧП в горах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При происшествиях в горах необходимо передать свои координаты спасателям.
- После передачи информации и запроса о помощи нужно оставаться на месте и дождаться спасателей.
- При выходе на связь со спасателями в первую очередь нужно представиться, сообщить местоположение по координатам и что случилось.
НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. При происшествиях в горах необходимо передать свои координаты спасателям и оставаться на месте, рассказал РИА Новости начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
"Нужно научиться передавать свои координаты. В горах на многих возвышенностях есть возможность дозвониться по номеру 112 и передать координаты своего местонахождения, если есть необходимость в помощи спасателей. После того, как вы передали информацию и запрос о помощи, не нужно передвигаться, нужно оставаться на месте и дождаться спасателей, потому что они придут по переданным координатам", - сказал Гулиев.
По его словам, при выходе на связь со спасателями, так как связь может прерваться, в первую очередь нужно представиться, сообщить, кто говорит, местоположение по координатам и что случилось, а уже потом отвечать вопросы.
В горах Крыма спасли двух девочек
23 мая, 21:50