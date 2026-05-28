Гонорар певца Мота достиг восьми миллионов рублей за выступление
04:10 28.05.2026
Гонорар певца Мота достиг восьми миллионов рублей за выступление

Певец Мот. Архивное фото
  • Гонорар певца Мота за частное выступление достиг 8 миллионов рублей.
  • При оплате выступления по безналичному расчету к стоимости добавляется еще 23% от суммы гонорара на покрытие налоговых расходов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гонорар певца Мота (Матвея Мельникова) за частное выступление достиг отметки в 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ивент-агентстве.
По данным агентства, в сумму гонорара не входят расходы на технический и бытовой райдер артиста, которые оплачиваются заказчиком отдельно.
В компании уточнили, что при оплате выступления по безналичному расчету к стоимости добавляется еще 23% от суммы гонорара. Эти средства идут на покрытие налоговых расходов с предполагаемого дохода артиста.
Также представители певца бронируют дату выступления только после внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости концерта.
По словам собеседника агентства, спрос на выступления артиста значительно вырос после того, как в соцсетях "завирусился" танец с платками под трек "Как к себе домой". В начале 2026 года песня неожиданно стала популярной в интернете: пользователи по всему миру начали снимать танцевальный тренд под этот трек, используя полотенца и платки.
Мот - российский певец и автор песен, бывший участник лейбла Black Star. Широкую известность артист получил благодаря хитам "Капкан", "Сопрано", "Август - это ты" и другим композициям.
