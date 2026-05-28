Бюст Героя России Романа Воробьева открыли в центре Донецка
19:34 28.05.2026

Бюст Героя России Романа Воробьева открыли в центре Донецка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Донецка на «Аллее Героев» открыт бюст Героя Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, офицера батальона «Сомали» Романа Воробьева.
  • В мероприятии приняли участие представители волонтерских организаций, сослуживцы и отец Воробьева, а также глава республики Денис Пушилин.
  • Пушилин подчеркнул важность почитания героев для воспитания молодежи и укрепления страны в будущем.
ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Бюст Героя Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, офицера батальона "Сомали" Романа Воробьева торжественно открыли в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в центре Донецка на месте "Аллеи Героев" был открыт восьмой бюст, посвященный Герою Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, офицеру батальона "Сомали" Роману Воробьеву. В мероприятии приняли участие представители волонтерских организаций, сослуживцы и отец Воробьева, а также глава республики Денис Пушилин. В завершение мероприятия почетные гости возложили цветы к открывшемуся бюсту Героя России.
"Сегодня мы собрались, чтобы открыть восьмой бюст на нашей "Аллее Героев". Одному из наших молодых героев, гвардии капитана Романа Воробьева. Мы должны и будем чтить наших героев для того, чтобы иметь правильные ориентиры для того, чтобы определять эти ориентиры для нашей молодежи и нашего подрастающего поколения. Именно так мы можем и сделаем нашу страну сильнее в будущем", - сказал Пушилин.
Воробьев был командиром 1-й штурмовой роты батальона "Сомали". Участвовал в боевых действиях на территории ДНР с 2014 года. В ходе освобождения Мариуполя в 2022 году лично уничтожил десять единиц бронетехники противника, пять зенитных установок, один минометный расчет и 50 боевиков националистических батальонов Украины, за что был награжден званием Героя ДНР. В июне 2023 года погиб при выполнении боевого задания в районе села Водяное. Спустя несколько дней ему было посмертно присвоено звание Героя России.
