16:43 28.05.2026
Стало известно, когда пройдет церемония вручения "Золотого мяча"

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне 26 октября

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 70-я церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.
  • Церемония впервые пройдет в Лондоне в честь первого обладателя награды — англичанина Стэнли Мэттьюза, а также в честь семидесятилетнего юбилея премии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Юбилейная, 70-я церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне 26 октября, сообщается на сайте премии.
Церемония была перенесена из Парижа и впервые пройдет в Лондоне в честь первого обладателя награды, учрежденной в 1956 году журналом France Football, англичанина Стэнли Мэттьюза.
"Кроме того, поскольку "Золотой мяч" отмечает свой семидесятилетний юбилей, уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась", - говорится в заявлении организаторов.
С 2010 по 2015 год церемония проходила в швейцарском Цюрихе, так как соорганизатором мероприятия выступала Международная федерация футбола, имеющая там штаб-квартиру. С 2019 года "Золотой мяч" вручался в парижском театре "Шатле".
