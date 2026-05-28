Стало известно, когда пройдет церемония вручения "Золотого мяча"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Юбилейная, 70-я церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне 26 октября, сообщается на сайте премии.
Церемония была перенесена из Парижа и впервые пройдет в Лондоне в честь первого обладателя награды, учрежденной в 1956 году журналом France Football, англичанина Стэнли Мэттьюза.
"Кроме того, поскольку "Золотой мяч" отмечает свой семидесятилетний юбилей, уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась", - говорится в заявлении организаторов.
С 2010 по 2015 год церемония проходила в швейцарском Цюрихе, так как соорганизатором мероприятия выступала Международная федерация футбола, имеющая там штаб-квартиру. С 2019 года "Золотой мяч" вручался в парижском театре "Шатле".