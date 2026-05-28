ФСБ обнародовала сведения пограничников о планах нападения Германии на СССР

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о том, какие сведения, говорившие о подготовке гитлеровской Германией нападения на СССР, советские пограничники добыли в июне 1941 года.

В четверг в России отмечается День пограничника. 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В комплексе задач, выполнявшихся пограничными войсками НКВД СССР накануне войны, большое место занимала разведка намерений, сил и средств противника.

Сейчас опубликованы фотокопии документов, основанных на донесениях пограничных отрядов НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской республик СССР.

В частности, 17 июня 1941-го заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Иван Масленников сообщал наркому НКВД Лаврентию Берии , а также наркому государственной безопасности СССР Всеволоду Меркулову добытые пограничниками сведения "о военных мероприятиях и передвижении войск в сопредельной пограничной полосе".

Масленников сообщал, что, по показаниям дезертира из 405-го пехотного полка вермахта, 1-2 июня 1941 года немецкий генерал Ленгвиц провел смотр гитлеровских войск в городе Айдкунене в Восточной Пруссии.

"Так как вы на передовом посту, на границе, я вам окажу большую честь - вы перейдете границу первыми в начале войны с Россией", - так, по словам перебежчика, сказал Ленгвиц солдатам вермахта. Эта часть текста на бланке сообщения была отмечена галочкой.

Также опубликована фотокопия сообщения Берии на имя главы советского государства Иосифа Сталина . В документе от 2 июня 1941 года в числе прочего сообщалось о том, что главарь Третьего рейха Адольф Гитлер с 22 мая 1941-го инспектировал германские войска в Восточной Пруссии, что военнослужащим немецкой армии запрещены отпуска, что в направлениях на Брест Львов вермахт сосредоточил понтоны, брезентовые и надувные лодки в наибольшем количестве.

Вместе с частями Красной Армии первый удар гитлеровской Германии 22 июня 1941 года принял на себя личный состав пограничных частей и подразделений, дислоцированных на западной границе СССР. Наиболее тяжелая участь досталась тем частям и подразделениям пограничных войск, которые оказались на направлениях главных ударов противника: на Киев Донбасс , на Минск Москву , на Ленинград . Эти удары приняли на себя пограничные отряды Украинского, Западного и Прибалтийского округов, в частности, 17-й Брестский пограничный отряд.

ФСБ также опубликовала очерк о выдающемся пограничнике, начальнике 9-й пограничной заставы 17-го Брестского погранотряда, одном из руководителей обороны Брестской крепости Андрее Митрофановиче Кижеватове.

"Кижеватов и его подчиненные стали цементом обороны Брестской крепости. Пограничники были везде и всюду, на каждом участке обороны находилось несколько воинов в зеленых фуражках, которые являлись самыми лучшими и инициативными бойцами. Они ходили в разведку, брали языков, виртуозно справлялись с пулеметом, выступали в качестве снайперов, без затруднений использовали немецкое трофейное оружие", - говорится в очерке.

Подчеркивается, что пограничники и красноармейцы под командованием Кижеватова отражали в день по пять-шесть атак, контратаковали и не сдались.

Сведения об обстоятельствах гибели Андрея Кижеватова разнятся, отмечает ФСБ. По одной из версий, 29 июня 1941-го он остался прикрывать попытку прорыва из осажденной крепости группы защитников цитадели. Им вырваться из окружения не удалось, и, прикрывая огнем эту дерзкую вылазку Кижеватов геройски погиб. По другой версии, Кижеватов погиб 29 июня 1941 года, когда с группой пограничников должен был подорвать понтонный мост через реку Буг, наведенный гитлеровцами вблизи Брестской крепости.