Третий ежегодный форум "Женщины бизнеса" прошел в Башкортостане

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Третий ежегодный форум "Женщины бизнеса" прошел в Уфе, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана.

Мероприятие состоялось в рамках Недели предпринимательства в Башкирии. Деловая и коммуникационная площадка собрала больше 250 участниц. Среди них – ведущие женщины-предприниматели республики, самозанятые, ремесленники, профильные эксперты, руководители общественных объединений, а также представители институтов поддержки бизнеса и органов власти.

Форум организовало региональное отделение ассоциации "Женщины Бизнеса". За годы проведения мероприятие приобрело статус ключевого инструмента, который помогает женщинам активнее включаться в экономику, развивать малый и средний бизнес и создавать благоприятную деловую среду в республике.

"У нас работают две сильные ассоциации женщин-предпринимателей, и это говорит о том, что бизнес-сообщество умеет объединяться и видит силу в партнерстве. Мы всегда поддерживаем такие инициативы, потому что развитие женского предпринимательства – одно из важных направлений для нашего ведомства", – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, ее слова приводит пресс-служба регправительства.

Она подчеркнула, что согласно данным аналитики 80% услуг центра "Мой бизнес" получают именно женщины.

"При этом финансовыми мерами поддержки пользуется примерно треть предпринимательниц. Это показывает, что женщины подходят к бизнесу очень осознанно: сначала получают консультации, изучают возможности и только потом принимают финансовые решения. Наша задача – помочь им стать увереннее на старте предпринимательского пути", – сказала Верещагина.

Отличительной особенностью форума стала высокая плотность прикладных форматов. Параллельно с экспертными сессиями в основном зале работали тематические площадки и экспертные ниши, где участницы разбирали конкретные бизнес-кейсы и получали ответы на узкоспециализированные вопросы своих отраслей.

Там же функционировала индивидуальная зона консультаций, охватившая юридические, финансовые и маркетинговые аспекты ведения бизнеса, а также вопросы сохранения здоровья и образования детей. В зонах игровых технологий для бизнеса с помощью деловых игр и интерактивных механик участницы развивали бизнес-навыки, антикризисное мышление и командное взаимодействие.

"Если говорить о предпринимательстве в целом, то для нашего ведомства развитие социального предпринимательства – один из ключевых приоритетов. По данным статистики, 70% социальных предпринимателей – женщины. И это говорит о том, что женщины подходят к бизнесу не только с точки зрения эффективности, но и вкладывают в него душу, желание помогать людям и менять качество жизни вокруг себя. Многие ведущие некоммерческие организации, которые сегодня оказывают социальные услуги, были созданы при поддержке нашего министерства и со временем стали ключевыми игроками на рынке социальных услуг", – прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ольга Кабанова.