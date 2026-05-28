ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Европа "движется к войне с Россией семимильными шагами", заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы, кстати, действительно движемся к ней семимильными шагами – Европа уже предоставляет свою территорию Зеленскому для осуществления атак на объекты в России", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он отметил, что многие европейские государства превратились в тыловую базу украинских вооруженных сил, в плацдарм для подготовки боевиков, логистический хаб для поставок оружия и площадку для запуска боевых дронов.