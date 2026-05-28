Европа движется к войне с Россией семимильными шагами, заявил Полянский - РИА Новости, 28.05.2026
16:38 28.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ — Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Европа движется к войне с Россией семимильными шагами.
  • По его словам, Европа стремится подорвать любые мирные инициативы, накачивая киевский режим вооружениями и наращивая военное присутствие у границ России.
  • Дипломат отметил, что многие европейские государства превратились в тыловую базу украинских вооруженных сил и логистический хаб для поставок оружия.
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Европа "движется к войне с Россией семимильными шагами", заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Как отметил российский дипломат, заигрывая с украинскими нацистами и потакая им, представители стран ЕС сеют семена конфликта в Европе. И если они действительно пустят корни, то дипломатией эти противоречия уже будет не решить, отметил он.
Полянский добавил, что Европа стремится подорвать любые реалистичные мирные инициативы, накачивая киевский режим вооружениями, наращивая военное присутствие у границ России и подготавливая европейское общественное мнение к мысли о неизбежности войны с РФ.
«
"Мы, кстати, действительно движемся к ней семимильными шагами – Европа уже предоставляет свою территорию Зеленскому для осуществления атак на объекты в России", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он отметил, что многие европейские государства превратились в тыловую базу украинских вооруженных сил, в плацдарм для подготовки боевиков, логистический хаб для поставок оружия и площадку для запуска боевых дронов.
