CМИ: в Европе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным - РИА Новости, 28.05.2026
00:51 28.05.2026
CМИ: в Европе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

BZ: в Европе растет готовность к диалогу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
  • Издание считает, что несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран ЕС.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в материале.
Как считает издание, еще несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран ЕС.
"Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы", — подчеркивается в материале.
В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.
