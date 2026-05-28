Несырьевой экспорт МСП Удмуртии в 2025 году вырос на 21 процент

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт предприятий МСП Удмуртии в 2025 году вырос на 21%, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

В Ижевске состоялась встреча экспортеров Удмуртии с рабочей делегацией РЭЦ. Мероприятие прошло в рамках заседания Клуба экспортеров Удмуртии на площадке Центра "Мой бизнес". В рабочей сессии приняли участие директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, представители Центра поддержки экспорта Удмуртии и 10 экспортно ориентированных компаний республики.

В формате открытого диалога участники обсудили меры государственной поддержки экспорта, расширение присутствия продукции удмуртских производителей на зарубежных рынках, а также существующие барьеры при выходе на экспорт. Представители бизнеса смогли напрямую задать вопросы эксперту и рассказать о практических сложностях, с которыми сталкиваются компании при работе с иностранными партнерами.

Особое внимание в ходе встречи уделили изменениям в работе Центров поддержки экспорта и действующим мерам государственной поддержки. Участникам рассказали об обновленных условиях предоставления услуг и новых возможностях для экспортно ориентированных компаний. Для предпринимателей сохраняются ключевые меры поддержки на условиях софинансирования, включая поиск и подбор иностранных покупателей, размещение продукции на международных электронных площадках, участие в выставках и бизнес-миссиях, образовательные программы, сертификацию, логистическое сопровождение и другие инструменты.

"Сегодня экспорт – это не только возможность для бизнеса увеличивать объемы продаж, но и инструмент технологического развития компаний и регионов. Мы видим, что Удмуртия демонстрирует высокую промышленную активность, а предприятия республики все увереннее выходят на международные рынки. Внешнеторговый оборот республики в 2025 году вырос на 18%. Несырьевой неэнергетический экспорт субъектов МСП Удмуртской Республики увеличился на 21% за прошлый год. Наша задача – обеспечить предпринимателям доступ к современным мерам поддержки, которые помогут снизить издержки, упростить выход на внешние рынки и сделать экспорт системным направлением развития бизнеса", – отметила Наталья Минаева.

Сегодня продукция "Сделано в Удмуртии" поставляется более чем в 90 стран мира. Поддержку экспортерам оказывает Центр поддержки экспорта Удмуртии в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

"Меры поддержки для экспортеров направлены на увеличение рынков сбыта и увеличения выручки. Развитие экспортного направления и поддержка бизнеса важная частью национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт". Благодаря государственной поддержке наши предприниматели были представлены на крупных международных выставках: "Атырау Нефть и Газ" в Казахстане, "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане, в июне наш мебельный бизнес представит свою продукцию на выставке "Мебель. Интерьер. Деревообработка 2026" в Казахстане", – рассказала заместитель директора Корпорации развития Удмуртии и руководитель ЦПЭ Удмуртии Валерия Антоненко.

Получить консультацию и поддержку по вопросам выхода на зарубежные рынки, участия в международных выставках, поиску иностранных партнеров и другим экспортным направлениям предприниматели Удмуртии могут в Центре поддержки экспорта Удмуртии.