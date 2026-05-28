Маркетолог развеял миф об абсолютной пользе эко-продуктов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Маркировки "натуральный", "эко" и "без химии" не гарантируют пользу и безопасность продукта, а часто используются как маркетинговый прием, объяснил основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер.

"Часто потребители заблуждаются насчет маркировок "эко", "био", "органический" и "зеленый". Покупатели часто воспринимают их как одно и то же, хотя у этих обозначений разный смысл. Органическая продукция требует подтверждения, а зеленый цвет, листочки на упаковке и природные образы могут лишь создавать нужную ассоциацию", - рассказал Фишер изданию "Лента.ру"

Эксперт отметил, что маркетинг активно использует эти маркировки, поскольку природа в рекламе выглядит как символ чистоты и безопасности, тем самым вызывая доверие потребителя.