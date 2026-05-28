Обвинение запросило 3,5 года колонии для экс-заммэра Нижнего Новгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор потребовал для Сергея Егорова, бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, 3,5 года лишения свободы за получение взятки.
- Прокурор также запросил лишить Егорова права занимать должности на госслужбе.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову, обвиняемому в получении взятки, прокурор потребовал 3,5 года лишения свободы, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.
"Обвинение запросило Егорову 3,5 года колонии. Кроме того, прокурор запросил лишить бывшего чиновника права занимать должности на госслужбе", - сообщила собеседница агентства.
Егоров был задержан 2 декабря 2025 года за получение взятки (статья 290 УК РФ). По данным следствия, в период с февраля по август 2025 года он за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности в Нижнем Новгороде получил через посредника взятку в значительном размере. Егорова отправили под домашний арест.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа 2025 года, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.
Мэра Уфы задержали по делу о получении крупной взятки
28 апреля, 12:02