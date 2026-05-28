Одного из пострадавших в ДТП в Казани госпитализировали

КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Один из пострадавших в столкновении автобусов в Казани госпитализирован, пятеро направлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в четверг два автобуса столкнулись на Горьковском шоссе в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Минздрав уточнил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе четверо детей, которые с ушибами и ссадинами после обследований были отправлены домой.
"Пять пациентов городской клинической больницы №7 после осмотра и проведения исследований направили на амбулаторное лечение. Один пациент оставлен в больнице под наблюдением, он в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.