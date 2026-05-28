Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.05.2026 (обновлено: 15:09 28.05.2026)
Россия учтет в военном планировании число дронов, летящих из Прибалтики

  • Мария Захарова заявила, что Москва будет учитывать рост числа атак БПЛА, летящих со стороны Прибалтики, в своем военном планировании.
  • Она отметила, что интенсивность атак беспилотников, летящих со стороны прибалтийских и североевропейских государств, нарастает.
  • Ситуация для всех ухудшается, добавила Захарова.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва будет учитывать рост числа атак БПЛА, летящих со стороны Прибалтики в направлении России, в своем военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы видим заявления со стороны НАТО и ее стран-членов о том, что они не предоставляют свое воздушное пространство и территорию для ударов по России. Генсек НАТО Марк Рютте называет обвинения в этом, цитата: "абсурдными". Тем не менее, атаки беспилотников, летящих со стороны прибалтийских и североевропейских государств по целям в России, не только продолжаются, их интенсивность нарастает. Натовским странам приходится самим на это реагировать, пытаться сбивать беспилотники, объявлять воздушную тревогу", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы, в свою очередь, не можем не учитывать происходящее в своем планировании и действиях, будем это учитывать. Об этом говорили наши военные и представители силового блока. Ситуация для всех ухудшается", - добавила Захарова.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПрибалтикаМоскваВ миреМария ЗахароваНАТОМарк РюттеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
