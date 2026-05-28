Дронов: научно-технологическая база развивается в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Продолжается развитие научно-технологической инфраструктуры в Великом Новгороде, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Он уточнил, что более 1,3 миллиарда рублей выделено в 2025 году из федерального бюджета на строительство современного университетского кампуса в Великом Новгороде.

"Проезжая по улице Большая Санкт-Петербургская, каждый новгородец может увидеть, как идет строительство", сказал губернатор.

"В Великом Новгороде продолжается развитие научно-технологической инфраструктуры. Ведется строительство Центра полупроводникового материаловедения, канатной дороги, университетской набережной, объектов ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", - отметил Дронов.