Рейтинг@Mail.ru
Дронов: научно-технологическая база развивается в Великом Новгороде - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 28.05.2026
Дронов: научно-технологическая база развивается в Великом Новгороде

Александр Дронов: научно-технологическая база развивается в Великом Новгороде

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Продолжается развитие научно-технологической инфраструктуры в Великом Новгороде, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Он уточнил, что более 1,3 миллиарда рублей выделено в 2025 году из федерального бюджета на строительство современного университетского кампуса в Великом Новгороде.
"Проезжая по улице Большая Санкт-Петербургская, каждый новгородец может увидеть, как идет строительство", сказал губернатор.
"В Великом Новгороде продолжается развитие научно-технологической инфраструктуры. Ведется строительство Центра полупроводникового материаловедения, канатной дороги, университетской набережной, объектов ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", - отметил Дронов.
Он подчеркнул, что эти проекты формируют новую технологическую специализацию региона и создают условия для подготовки высококвалифицированных кадров.
 
Александр ДроновВеликий НовгородНовгородская областьНовгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала