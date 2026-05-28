В Донецке дроны ВСУ атаковали трамвайное депо

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Три ударных дрона ВСУ иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, сообщили РИА Новости в следственных органах.

Куйбышевском районе "Следователями СК РФ производится осмотр и фиксация последствий вооруженной атаки со стороны вооруженных формирований Украины Донецка . В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что указанные фрагменты и осколки будут изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.

"В результате атаки многочисленные повреждения получили не менее двух административных зданий в трамвайном депо, а также не менее пяти трамваев, у которых выбито остекление и разрушен кузов", - подчеркнул следователь.