Финансист объяснила причину роста спроса на доллары - РИА Новости, 28.05.2026
02:17 28.05.2026 (обновлено: 11:10 28.05.2026)
Финансист объяснила причину роста спроса на доллары

Обмен валюты в банковской кассе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россияне активнее покупают доллары на фоне укрепления рубля и сезона отпусков, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета Ольга Горбунова.
"При этом доллар опускался до 70,95 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники", — сказала она.

Еще одним фактором эксперт назвала снижение ставок по депозитам.
По ее словам, это временное явление. Покупка долларов оправдана для отпуска, но для долгосрочных накоплений выгоднее рублевые инструменты (депозиты, облигации), так как они приносят доход, в отличие от наличной валюты.
