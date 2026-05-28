Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала об операции на позвоночнике - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.05.2026
Долина рассказала об операции на позвоночнике

Лариса Долина рассказала, что ей сделали операцию по восстановлению позвоночника

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долина рассказала, что месяц назад перенесла операцию по восстановлению позвоночника.
  • Дочь артистки помогала ей в реабилитации и находилась с ней в больнице круглосуточно.
  • Сейчас Долина чувствует себя хорошо и не жалуется на самочувствие.
МОСКВА. 28 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что недавно пережила операцию по восстановлению позвоночника.
«
"Месяц назад у меня была операция по восстановлению позвоночника. Почти все меня поддерживали с того момента, как этот ужас только начался. Я лежала в больнице", - сказала она журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам "Золотого граммофона".
Долина выражает благодарность поклонникам - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Долина заплакала на первом концерте после публичного заявления о квартире
11 декабря 2025, 21:34
Долина добавила, что решила утаить от СМИ факт пребывания в медицинском учреждении. По ее словам, с ней круглосуточно находилась дочь и помогала ей в реабилитации.
«
"Она (дочь - ред.) была со мной всю неделю, которую я провела в больнице. Она со мной ночевала, кормила и так далее. Никто не знал, что я в больнице", - уточнила артистка.
Певица добавила, что сейчас чувствует себя хорошо и не жалуется на самочувствие.
"Все сейчас хорошо, практически месяц прошел со дня операции. Чувствую я себя отлично, так что давайте не будем вдаваться в подробности", - заключила она.
В начале мая Telegram-канал Mash сообщал, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине. Директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости опроверг эти сообщения, отметив, что с Долиной все хорошо.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
1 февраля, 19:17
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаСергей Пудовкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала