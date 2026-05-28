Долина рассказала об операции на позвоночнике

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА. 28 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что недавно пережила операцию по восстановлению позвоночника.
"Месяц назад у меня была операция по восстановлению позвоночника. Почти все меня поддерживали с того момента, как этот ужас только начался. Я лежала в больнице", - сказала она журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам "Золотого граммофона".
Долина добавила, что решила утаить от СМИ факт пребывания в медицинском учреждении. По ее словам, с ней круглосуточно находилась дочь и помогала ей в реабилитации.
"Она (дочь - ред.) была со мной всю неделю, которую я провела в больнице. Она со мной ночевала, кормила и так далее. Никто не знал, что я в больнице", - уточнила артистка.
Певица добавила, что сейчас чувствует себя хорошо и не жалуется на самочувствие.
"Все сейчас хорошо, практически месяц прошел со дня операции. Чувствую я себя отлично, так что давайте не будем вдаваться в подробности", - заключила она.
В начале мая Telegram-канал Mash сообщал, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине. Директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости опроверг эти сообщения, отметив, что с Долиной все хорошо.