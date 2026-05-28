Рейтинг@Mail.ru
Чичваркин* уволил бизнес-партнера с поста директора винного магазина - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 28.05.2026
Чичваркин* уволил бизнес-партнера с поста директора винного магазина

РИА Новости: Чичваркин уволил бизнес-партнера с поста директора винного магазина

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Чичваркин* уволил своего бизнес-партнера Тимура Артемьева с поста директора лондонского винного бутика Hedonism Wines.
  • Новым директором стал гражданин Франции Жюльен Ле Доар, который работает в магазине более 10 лет.
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Предприниматель Евгений Чичваркин* (признан в РФ иноагентом) уволил своего давнего бизнес-партнера, сооснователя "Евросети" Тимура Артемьева с поста директора своего лондонского винного бутика Hedonism Wines, выяснило РИА Новости, изучив данные британского корпоративного реестра.
"Прекращение полномочий директора… Тимура Артемьева", - говорится в реестре.
Полномочия были прекращены 11 мая. Вместо него директором стал гражданин Франции Жюльен Ле Доар. Судя по его профилю в соцсети LinkedIn, он работает в магазине более 10 лет.
Артемьев был назначен на должность директора в октябре 2025 года. До этого он также был директором компании с 2017 по 2022 год и с 2010 по 2013 год. С 2023 по 2025 год директором магазина была гражданская жена Чичваркина, Татьяна Фокина.
Артемьев – друг детства и давний бизнес-партнер Чичваркина*. В 1997 они в равных долях соосновали компанию "Торговый Дом Евросеть", владевшую одноименной сетью салонов сотовой связи. В 2008 году Артемьев примерно одновременно с Чичваркиным* эмигрировал в Великобританию. Судя по документам в корпоративном реестре, у Артемьева имеется британское гражданство.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании
7 марта, 05:09
 
РоссияФранцияВеликобританияЕвросетьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала