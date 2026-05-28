Врач рассказала о диете после инфаркта

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Избежать повторного инфаркта может помочь средиземноморская диета, включающая оливковое масло, орехи, овощи и зелень, а также жирную рыбу два раза в неделю, рассказала ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Института непрерывного образования и профессионального развития Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Агнесса Мелкикян.