Врач рассказала о диете после инфаркта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средиземноморская диета, включающая оливковое масло, орехи, овощи, зелень и жирную рыбу, может помочь избежать повторного инфаркта.
- Агнесса Мелкикян рекомендует употреблять нешлифованные крупы, ограничить потребление соли, трансжиров, красного мяса, сахара и сдобной выпечки, а также ежедневно принимать назначенные лекарства.
- Врач советует совершать спокойные прогулки по 30–40 минут в день и отказаться от курения, включая электронные сигареты и системы нагревания табака.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Избежать повторного инфаркта может помочь средиземноморская диета, включающая оливковое масло, орехи, овощи и зелень, а также жирную рыбу два раза в неделю, рассказала ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Института непрерывного образования и профессионального развития Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Агнесса Мелкикян.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что правильное питание может помочь предотвратить 80% инфарктов.
"Перенесшим инфаркт людям жесткие диеты не требуются. Наиболее изучена и рекомендована средиземноморская система питания, согласно которой рекомендуется употреблять жирную морскую рыбу не реже двух раз в неделю; оливковое масло первого отжима; овощи и зелень с каждым приемом пищи; нешлифованные крупы, орехи (горсть в день)", - сказала изданию "Лента.ру" Мелкикян.
Врач также призвала ежедневно принимать назначенные лекарства, ограничить потребление соли, трансжиров, красного мяса, сахара и сдобной выпечки.
Мелкикян также обратила внимание на пользу спокойной ходьбы 30-40 минут в день, но предостерегла от занятий силовыми упражнениями.
Наконец, врач посоветовала полностью перестать курить, включая электронные сигареты и системы нагревания табака, которые вызывают спазм коронарных артерий, существенно повышая риск повторного приступа.
