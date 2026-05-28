02:43 28.05.2026
Врач рассказал о последствиях низкоуглеводной диеты

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Низкоуглеводная диета может привести к изменению кислотно-щелочного баланса крови и увеличению риска печеночных заболеваний.
  • При правильном соблюдении низкоуглеводная диета способствует похудению и снижению уровня сахара в крови.
ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Низкоуглеводная диета приводит к изменению кислотно-щелочного баланса крови и увеличению риска различных печеночных заболеваний, сообщила РИА Новости кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.
"Продолжительная низкоуглеводная диета приводит к повышению рН крови и увеличению риска печеночных заболеваний разного рода", - рассказала Баньковская.
При этом, уточнила специалист, если правильно соблюдать низкоуглеводную диету, можно похудеть и понизить сахар в крови за счет изменений в метаболизме.
