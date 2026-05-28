В Рязани по подозрению в убийстве 15-летней девочки задержали ее брата

РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. По подозрению в убийстве 15-летней жительницы Рязани задержан ее брат, он дал признательные показания, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее СУСК заявляло о возбуждении дела по факту убийства 15-летней девочки в Рязани. Ее тело 24 мая в квартире обнаружили родители, которые накануне уехали из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоем. Следствие проверяло брата потерпевшей на причастность к преступлению. Его местонахождение устанавливалось.
"В Рязани по подозрению в совершении убийства 15-летней девочки задержан несовершеннолетний", - сообщило СУСК на платформе "Макс".
Установлено, что в ночь на 24 мая между 17-летним фигурантом и его 15-летней родной сестрой произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес девочке несколько ударов, а затем скрылся. Задержали юношу 27 мая.
"В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении", - говорится в сообщении.