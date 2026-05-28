Рейтинг@Mail.ru
В Рязани по подозрению в убийстве 15-летней девочки задержали ее брата - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 28.05.2026
В Рязани по подозрению в убийстве 15-летней девочки задержали ее брата

В Рязани задержали брата погибшей 15-летней девочки, он признался в убийстве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязани возбуждено дело по факту убийства 15-летней девочки.
  • По подозрению в убийстве задержан ее 17-летний брат, его местонахождение устанавливалось.
  • Подросток дал признательные показания, сообщив о совершенном преступлении.
РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. По подозрению в убийстве 15-летней жительницы Рязани задержан ее брат, он дал признательные показания, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее СУСК заявляло о возбуждении дела по факту убийства 15-летней девочки в Рязани. Ее тело 24 мая в квартире обнаружили родители, которые накануне уехали из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоем. Следствие проверяло брата потерпевшей на причастность к преступлению. Его местонахождение устанавливалось.
«

"В Рязани по подозрению в совершении убийства 15-летней девочки задержан несовершеннолетний", - сообщило СУСК на платформе "Макс".

Установлено, что в ночь на 24 мая между 17-летним фигурантом и его 15-летней родной сестрой произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес девочке несколько ударов, а затем скрылся. Задержали юношу 27 мая.
"В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении", - говорится в сообщении.
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве 11-летней девочки на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
На Кубани задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки
29 апреля, 10:27
 
ПроисшествияРязаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала