Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для начала подработки до 12 лет.

По словам Ярославской, большинство подростков хотят работать летом начиная с этого возраста.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить до 12 лет возраст, с которого дети могут начать подрабатывать.

"Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет они все летом хотят работать, почти что все", — сказала она на пресс-конференции "Детская безопасность в период летних каникул".

По словам Ярославской, московские подростки хотят быть занятыми, хотя и не все лето, и получать за это деньги. Но предоставить такую возможность всем желающим пока не получается.