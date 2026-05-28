Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить до 12 лет возраст, с которого дети могут начать подрабатывать.
"Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет они все летом хотят работать, почти что все", — сказала она на пресс-конференции "Детская безопасность в период летних каникул".
По словам Ярославской, московские подростки хотят быть занятыми, хотя и не все лето, и получать за это деньги. Но предоставить такую возможность всем желающим пока не получается.
Сейчас законодательство допускает легкий труд ребенка начиная с 14 лет и при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования, а с 16 лет он может работать на общих основаниях.
