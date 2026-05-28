Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о притеснениях русскоговорящих детей на Украине - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 28.05.2026
Беженец рассказал о притеснениях русскоговорящих детей на Украине

РИА Новости: на Украине притесняют русскоговорящих детей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из Новотроицкого в ДНР Сергей Дрожин рассказал о притеснениях русскоговорящих детей на Украине.
  • Семья Дрожиных покинула подконтрольную киевскому режиму территорию ДНР в Полтавской области Украины из-за угроз со стороны украинской полиции и организации «Белые ангелы».
  • Логопед и воспитатели в детском саду негативно относились к ребенку Дрожиных из-за того, что он русскоязычный.
ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Беженец из Новотроицкого в ДНР Сергей Дрожин рассказал РИА Новости о притеснениях русскоговорящих детей на Украине.
Ранее Дрожин сообщил, что покинул вместе с семьей подконтрольную киевскому режиму территорию ДНР в Полтавской области Украины. Дрожины приняли такое решение после угроз со стороны украинской полиции и организации "Белые ангелы", которые собирались забрать их шестилетнего ребенка.
"Записались к логопеду (на Украине - ред.), а логопед сказал: "Я не буду заниматься с вашим ребенком, потому что он у вас русскоязычный, учите украинский язык", – сказал Дрожин.
Он добавил, что воспитатели в детском саду также негативно относились к их ребенку из-за русского языка.
"Вот мы были в Полтавской области. Приходит мать к ребенку, он сидит, плачет. (Мама - ред.) говорит: "Почему рыдает?", а ей отвечают на украинском языке: "Поревет и перестанет", – сообщил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Беженец рассказал, как боевики ВСУ просили еду у жителей Родинского
26 мая, 07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПолтавская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала