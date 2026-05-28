Краткий пересказ от РИА ИИ Беженец из Новотроицкого в ДНР Сергей Дрожин рассказал о притеснениях русскоговорящих детей на Украине.

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Беженец из Новотроицкого в ДНР Сергей Дрожин рассказал РИА Новости о притеснениях русскоговорящих детей на Украине.

Полтавской области Ранее Дрожин сообщил, что покинул вместе с семьей подконтрольную киевскому режиму территорию ДНР Украины . Дрожины приняли такое решение после угроз со стороны украинской полиции и организации "Белые ангелы", которые собирались забрать их шестилетнего ребенка.

"Записались к логопеду (на Украине - ред.), а логопед сказал: "Я не буду заниматься с вашим ребенком, потому что он у вас русскоязычный, учите украинский язык", – сказал Дрожин.

Он добавил, что воспитатели в детском саду также негативно относились к их ребенку из-за русского языка.