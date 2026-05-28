В минэкономики Японии назвали дату следующего визита делегации в Россию

ТОКИО, 28 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Даты следующего визита представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии в Россию пока нет, но японская сторона будет продолжать контакты с Россией исходя из интересов японских компаний, сказала представитель японского министерства экономики в беседе с РИА Новости.

Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне.

"На сегодняшний день мы воздерживаемся говорить о конкретных дальнейших действиях, но мы будем продолжать контакты (с Россией - ред.), необходимые с точки зрения защиты активов японских компаний", - сказала представитель министерства корреспонденту РИА Новости.

Она отметила, что решение будет принято "по необходимости и по ситуации".