04:59 28.05.2026
В минэкономики Японии назвали дату следующего визита делегации в Россию

Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26–27 мая.
  • Японская сторона будет продолжать контакты с Россией исходя из интересов японских компаний.
  • Конкретные дальнейшие действия будут зависеть от ситуации и необходимости защиты активов японских компаний.
ТОКИО, 28 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Даты следующего визита представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии в Россию пока нет, но японская сторона будет продолжать контакты с Россией исходя из интересов японских компаний, сказала представитель японского министерства экономики в беседе с РИА Новости.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне.
"На сегодняшний день мы воздерживаемся говорить о конкретных дальнейших действиях, но мы будем продолжать контакты (с Россией - ред.), необходимые с точки зрения защиты активов японских компаний", - сказала представитель министерства корреспонденту РИА Новости.
Она отметила, что решение будет принято "по необходимости и по ситуации".
"Мы будем исходить из того, что нужно сделать для защиты японских компаний", - сказала представитель министерства корреспонденту РИА Новости.
