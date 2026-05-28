В провинции Бушер прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 28 мая — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в иранской провинции Бушер, ПВО сработала по вражеским воздушным целям, перехвачен американский беспилотник, сообщают иранские СМИ.
"Перехват был осуществлен путем запуска по беспилотнику ракеты ПВО", — сказал источник агентству Tasnim.
