Рейтинг@Mail.ru
В провинции Бушер прогремели взрывы - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 28.05.2026 (обновлено: 00:00 29.05.2026)
В провинции Бушер прогремели взрывы

В провинции Бушер прогремели взрывы, сработала ПВО

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом
Женщина с иранским флагом - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В иранской провинции Бушер слышны звуки взрывов, сработала система ПВО.
  • Иранские СМИ сообщили о перехвате американского беспилотника в Бушере.
ТЕГЕРАН, 28 мая — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в иранской провинции Бушер, ПВО сработала по вражеским воздушным целям, перехвачен американский беспилотник, сообщают иранские СМИ.
"Звуки взрывов в городе Джам в провинции Бушер связаны с срабатыванием системы ПВО по вражеским воздушным целям", — сообщает иранское агентство Mehr.
В то же время иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что ПВО Ирана смогла перехватить американский БПЛА в Бушере.
"Перехват был осуществлен путем запуска по беспилотнику ракеты ПВО", — сказал источник агентству Tasnim.
Мужчина с флагом Ирана - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Иран запустил ракеты по неопределенным целям
Вчера, 23:20
 
Бушерская АЭСИранВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала