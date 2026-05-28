Бречалов: ветераны СВО трудоустроены в Удмуртии через региональный проект

УФА, 28 мая – РИА Новости. Двенадцать ветеранов специальной военной операции трудоустроены в органы власти и организации Удмуртии благодаря проекту "СВОй резерв18", сообщил глава региона Александр Бречалов, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей республики.

Программа "СВОй резерв18" разработана по аналогии с всероссийским проектом "Время Героев" и нацелена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики.

В ходе прямого эфира главе Удмуртии был задан вопрос, кто уже нашел свое призвание благодаря этой программе. Руководитель региона указал на комплексный подход к решению вопросов занятости военнослужащих.

"Мы поддерживаем наших участников специальной военной операции не только через программу "СВОй резерв18". Каждое обращение с просьбой о помощи в трудоустройстве, запуске своего дела, медицинской реабилитации мы индивидуально отрабатываем. Первый поток программы "СВОй резерв18" уже завершает обучение. Республиканская и муниципальные команды пополняются достойными кадрами. Уже сейчас работают 12 человек из числа участников проекта", – ответил Бречалов.

Он рассказал, что среди трудоустроенных ветеранов — кавалер ордена Мужества Михаил Черничкин, который стал заместителем министра молодежной политики республики. Кавалер трех орденов Мужества Олег Матвеев занимает должность заместителя председателя городской думы Ижевска и возглавляет региональную ассоциацию ветеранов СВО.

В пресс-службе главы региона сообщили, что в районах республики поддержку военнослужащих и их семей курируют заместители глав администраций. В Увинском, Якшур-Бодьинском и Селтинском районах ими стали участники программы Станислав Малков, Алексей Ашпалатов и Сергей Федотов соответственно. Также ветераны СВО возглавили районные организации и были избраны депутатами городских дум, уточняется в сообщении.