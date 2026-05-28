Бречалов объяснил условия работы резервистов, охраняющих Удмуртию от БПЛА

УФА, 28 мая – РИА Новости. Резервисты, заключившие контракт с Минобороны РФ и вошедшие в состав подразделения "БАРС" для охраны объектов Удмуртии от атак беспилотников, будут служить только на территории региона, при этом у них сохранится зарплата на основной работе, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Бречалов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики о создании регионального подразделения "БАРС" в Удмуртии. Руководитель региона подробно разъяснил процедуру отбора и условия несения службы.

"Мы усиливаем защищенность стратегических объектов Удмуртии, для этого создаются подразделения "БАРС". По телефону 68-36-55 можно уточнить все детали, а непосредственно можно обратиться с заявлением в военный комиссариат по месту жительства. Необходимо предоставить все документы, пройти аттестацию, заключить контракт о пребывании в резерве", - сказал Бречалов.

Он напомнил, что первый отряд "БАРС" уже собран. Сейчас ребята проходят обучение, затем отправятся на специальные сборы. Они пройдут на предприятиях и других важных объектах региона, где бойцы будут отражать атаки беспилотников.

"Ключевой момент – вы заключаете контракт, в котором написано, что прохождение службы ведется только на территории Удмуртской Республики", – подчеркнул глава региона.

Бречалов рассказал, что служба организована посменно. Первая смена заступает на сборы, которые длятся не более двух месяцев. После этого резервисты уходят на отдых и возвращаются к своим обычным делам, а к охране объектов приступает следующая смена. По основному месту работы зарплата сохраняется полностью, а к ней прилагаются дополнительные выплаты.

В пресс-службе руководителя Удмуртии сообщили, что для резервистов также разработан ряд социальных гарантий и льгот. В период пребывания в резерве сохраняются места работы и выплаты зарплаты, предприятиям компенсируют расходы на выплату среднего заработка гражданам.

"В период сборов для резервистов предусмотрены полное медицинское освидетельствование с заключением военно-врачебной комиссии, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета при исполнении обязанностей в ходе специальных сборов, бесплатное обеспечение лекарствами и бесплатный проезд от военного комиссариата к месту сборов и обратно", - сообщает пресс-служба.