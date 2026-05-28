В Херсонской области при атаках БПЛА пострадали два человека

По его информации, обстрелы и удары БПЛА повредили три частных дома в Гладковке, жилые дома в Днепрянах и Раденске, складское здание в Виноградове, Дом культуры в Новых Лагерях, автомобили в Новой Маячке и на автодороге Горностаевка — Великая Лепетиха. В Чулаковском лесничестве произошел лесной пожар, добавил он.