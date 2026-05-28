В Херсонской области при атаках БПЛА пострадали два человека
15:54 28.05.2026
В Херсонской области при атаках БПЛА пострадали два человека

Два жителя Херсонской области пострадали от атак ВСУ за последние сутки

  • Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за последние сутки.
  • Повреждены несколько частных домов, жилые дома, складское здание, Дом культуры и автомобили в разных населенных пунктах.
  • Атакам беспилотников подверглись более десяти населенных пунктов Херсонской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"На трассе между Любимовкой и Каховкой удар беспилотника ранил мужчину 1961 года рождения. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Новой Маячке Алешкинского МО в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчину 1970 года рождения. Доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем канале в "Макс", приведя данные за последние сутки.
По его информации, обстрелы и удары БПЛА повредили три частных дома в Гладковке, жилые дома в Днепрянах и Раденске, складское здание в Виноградове, Дом культуры в Новых Лагерях, автомобили в Новой Маячке и на автодороге Горностаевка — Великая Лепетиха. В Чулаковском лесничестве произошел лесной пожар, добавил он.
Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Маячка, Новые Лагеря, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, перечислил он.
