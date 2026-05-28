Белоусов поручил группировке "Запад" наращивать эффективность ударов БПЛА
15:21 28.05.2026
Белоусов поручил группировке "Запад" наращивать эффективность ударов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад».
  • Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки.
  • Министр обороны поблагодарил командный состав и вручил отличившимся военнослужащим боевые награды.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил войскам группировки "Запад" наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки, сообщило Минобороны России.
В четверг ведомство сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.
"Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в завершение работы Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды.
