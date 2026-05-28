Белоусову доложили о применении БПЛА для доставки провизии штурмовикам

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, как группировка "Запад" применяет БПЛА для доставки провизии и боекомплекта штурмовикам, сообщило российское оборонное ведомство.

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке в зонах ответственности.

"Главе российского военного ведомства доложили об особенностях применения отечественных ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также модернизированных военнослужащими группировки дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.