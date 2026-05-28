СМИ: Пентагон ведет переговоры с фирмами о росте производства БПЛА
05:12 28.05.2026
WSJ: Пентагон ведет переговоры с фирмами о росте производства БПЛА

© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон ведет переговоры о сделках с производителями дронов для наращивания выпуска БПЛА в США и снижения их себестоимости.
  • Сделка пока находится на стадии согласования, финансирование не будет направлено на покупку дронов, а может включать долговые обязательства или покупку доли в капитале компаний.
  • Среди потенциальных получателей финансирования — компании Unusual Machines, Performance Drone Works и Neros Technologies.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Пентагон ведет переговоры о сделках с производителями дронов, чтобы нарастить выпуск БПЛА в США и снизить их себестоимость, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Цель соглашений о финансировании - поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены... Финансирование не будет направлено на покупку дронов", - передает WSJ.
По словам источников, сделки все еще находятся на стадии согласования, представители Пентагона продолжают проверять компании. Возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале.
Как отмечает издание, среди потенциальных получателей финансирования - компания Unusual Machines, акционером и членом консультативного совета которой является сын президента США Дональд Трамп-младший, а также Performance Drone Works и Neros Technologies.
Ранее РИА Новости, изучив бюджетные документы, выяснило, что новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 миллиарда долларов на 2027 финансовый год, что в 242 раза больше текущего показателя.
