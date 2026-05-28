03:34 28.05.2026
Пациент на Сахалине поджег зажигалкой кровать в больнице вместо бинтов

Пациент, пытаясь зажигалкой поджечь бинты, вызвал пожар в больнице на Сахалине

Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Корсаковской центральной больнице на Сахалине произошел пожар из-за неосторожного обращения пациента с огнем.
  • Из задымленного здания эвакуированы 90 человек, мужчина получил термический ожог руки.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Неосторожное обращение пациента с огнем стало причиной пожара в Корсаковской центральной больнице на Сахалине, эвакуированы 90 человек, сообщает региональный главк МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, в терапевтическом отделении медучреждения мужчина использовал зажигалку для поджога бинтов, в результате загорелась кровать.
"Из задымленного здания эвакуированы 90 человек. Мужчина получил термический ожог руки", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Благодаря слаженным действиям персонала больницы, отмечает пресс-служба, возгорание своевременно обнаружено и ликвидировано порошковым огнетушителем.
ПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
