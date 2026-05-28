В Белгородской области при атаке дрона пострадал боец "Орлана"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение голени при отражении атаки украинского FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области.
- В Шебекинском и Белгородском округах зафиксированы повреждения от ударов FPV-дронов: в поселке Поляна сдетонировал беспилотник, в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, а в районе поселка Комсомольский дрон атаковал автомобиль.
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил осколочное ранение при отражении атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона боец получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. Для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
По их данным, в Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, в Белгородском округе в поселке Октябрьский от удара FPV-дрона повреждена кровля частного дома, а в районе поселка Комсомольский дрон атаковал автомобиль.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
