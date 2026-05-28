Боец "Востока" поймал руками пикирующий FPV-дрон ВСУ

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки "Восток" сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него, рассказал РИА Новости боец с позывным Агат.

По словам собеседника агентства, это произошло в Запорожской области. Украинский беспилотник на высокой скорости приближался к российским позициям.

"Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал", — сказал боец.

Агат добавил, что перед самым подлетом дрон снизил скорость, чем и воспользовался его сослуживец.

"Он его схватил снизу, со стороны, где подвес боеприпаса", — пояснил боец.