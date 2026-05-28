Боец "Востока" поймал руками пикирующий FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 28.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 28.05.2026 (обновлено: 09:11 28.05.2026)
Боец "Востока" поймал руками пикирующий FPV-дрон ВСУ

Боец «Шторма-1» поймал украинский FPV-дрон в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военнослужащий отряда "Шторм-1" сумел поймать украинский FPV-дрон в Запорожской области.
  • Дрон не сдетонировал после того, как боец его схватил.
ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки "Восток" сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него, рассказал РИА Новости боец с позывным Агат.
По словам собеседника агентства, это произошло в Запорожской области. Украинский беспилотник на высокой скорости приближался к российским позициям.
"Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал", — сказал боец.
Агат добавил, что перед самым подлетом дрон снизил скорость, чем и воспользовался его сослуживец.
"Он его схватил снизу, со стороны, где подвес боеприпаса", — пояснил боец.
При этом беспилотник не сдетонировал, а произошедшее стало неожиданностью даже для самих военнослужащих. Как признался Агат, они были ошарашены тем, что такое вообще бывает.
