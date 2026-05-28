"Билайн" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в бизнесе

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Билайн бизнес" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G в корпоративном сегменте, сообщает пресс-служба оператора.

Компания расширяет географию подготовки сети нового поколения и развивает технологическую базу.

Ранее "Билайн" провел модернизацию ядра сети, которая позволяет использовать существующую инфраструктуру и работать в рамках доступного частотного ресурса. Это создает основу для поэтапного запуска 5G и дальнейшего развития различных решений.

"Сегодня для бизнеса важна возможность выстраивать надежную цифровую инфраструктуру под конкретные производственные задачи. Подготовка сети к внедрению 5G открывает дополнительные возможности для автоматизации, промышленного интернета вещей и сервисов реального времени, где критичны минимальные задержки и стабильность соединения", – отметил заместитель генерального директора блока по корпоративному бизнесу "Билайна" Максим Зайков, его слова приводит пресс-служба компании.

Развитие инфраструктуры 5G остается одним из стратегических направлений "Билайн бизнес" в области цифровизации корпоративного сегмента и промышленности.