Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в бизнесе - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 28.05.2026
"Билайн" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в бизнесе

"Билайн" развивает инфраструктуру для интеграцию в бизнес сетей 5G

© iStock.com / dramalensМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© iStock.com / dramalens
Мужчина разговаривает по телефону
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Билайн бизнес" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G в корпоративном сегменте, сообщает пресс-служба оператора.
Компания расширяет географию подготовки сети нового поколения и развивает технологическую базу.
Ранее "Билайн" провел модернизацию ядра сети, которая позволяет использовать существующую инфраструктуру и работать в рамках доступного частотного ресурса. Это создает основу для поэтапного запуска 5G и дальнейшего развития различных решений.
"Сегодня для бизнеса важна возможность выстраивать надежную цифровую инфраструктуру под конкретные производственные задачи. Подготовка сети к внедрению 5G открывает дополнительные возможности для автоматизации, промышленного интернета вещей и сервисов реального времени, где критичны минимальные задержки и стабильность соединения", – отметил заместитель генерального директора блока по корпоративному бизнесу "Билайна" Максим Зайков, его слова приводит пресс-служба компании.
Развитие инфраструктуры 5G остается одним из стратегических направлений "Билайн бизнес" в области цифровизации корпоративного сегмента и промышленности.
5G – пятое поколение мобильной связи.
 
ТехнологииБилайнВымпелКомИнтернетБизнесмобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала