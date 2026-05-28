В Новосибирской области запретили продавать бензин подросткам

НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Новосибирской области в четверг приняло сразу в двух чтениях региональный закон о запрете продажи подросткам бензина, дизтоплива и других горючих жидкостей, сообщает парламент.
"Три законопроекта (представленные прокурором Новосибирской области Александром Бучманом – ред.) в ходе сессии приняты в двух чтениях", - говорится в сообщении.
В одном из законопроектов прокурора предложено установить запрет продажи бензина, дизельного топлива и других горючих материалов несовершеннолетним. По словам Александра Бучмана, инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легковоспламеняющихся жидкостей.
"Кроме этого, необходимо принять дополнительные профилактические меры с целью предупреждения дорожных происшествий с участием детей и подростков, чтобы дети не могли заправить транспортные средства без участия взрослых", - сообщили в заксобрании.
Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что вводится запрет на продажу бензина, дизельного топлива и органических растворителей, лаков, красок, эмалей несовершеннолетним до 18 лет в розницу. Исключение составляет заправка транспортных средств лицам старше 16 лет, имеющим водительские права.
Продажу топлива подросткам ограничили уже в целом ряде российских регионов. Помимо Новосибирской области, в их числе Чувашия, Приморский и Алтайский края, Вологодская, Томская и Московская области. На такую меру власти пошли из-за существенного увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних за рулем спортивной мототехники, в том числе и со смертельными случаями.