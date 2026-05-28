Биолог рассказал, как спасти 80 бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии

БОГОТА, 28 мая - РИА Новости. Поимка бегемотов из частного зоопарка колумбийского наркобарона Пабло Эскобара для их дальнейшей перевозки в Россию и другие страны потребует времени и много усилий, сообщил РИА Новости биолог, член природоохранного фонда Bioethos Андрес Гарсия Лондоньо.

"Было мало попыток перевозки (таких животных - ред). Было реализовано лишь четыре (перемещения - ред.) за всю историю, поскольку риски высоки. Во-первых, потому что это животные, живущие в группах", - сказал Гарсия Лондоньо.

Он пояснил, что, если попытаться приблизиться к одному из животных, чтобы его усыпить и увезти, этого бегемота тут же окружат другие.

"Поэтому нужно строить загоны, приманивать их по одному, усыплять и перевозить... Это не такой простой процесс. Он требует времени... Реакцией бегемотов будет защита сородича... Они будут атаковать то, что им угрожает", - пояснил биолог.

Другая опасность, по его словам, заключается в том, что животное во время поимки может убежать и упасть в воду. Это значит, что если дать бегемоту очень сильный транквилизатор, то он, скорее всего, заснет под водой и утонет.

Эксперт подчеркнул, что и при самой транспортировке нужно уделить особое внимание медикаментам: действие седативного препарата должно быть очень длительным, чтобы обеспечить межокеанский перелет со всеми пересадками, что может поставить под угрозу здоровье животного. Бегемот будет испытывать сильный стресс.