Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал, как спасти 80 бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 28.05.2026
Биолог рассказал, как спасти 80 бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии

РИА Новости: чтобы вывезти бегемотов Пабло Эскобара, их нужно вывезти по одному

© AP Photo / Fernando VergaraБегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара
Бегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Бегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биолог Андрес Гарсия Лондоньо сообщил, что поимка бегемотов из частного зоопарка колумбийского наркобарона Пабло Эскобара для их дальнейшей перевозки в Россию и другие страны потребует времени и усилий.
  • По словам Гарсии Лондоньо, ранее было реализовано лишь четыре попытки перевозки бегемотов за всю историю из-за высоких рисков, связанных с групповым поведением животных.
  • Эксперт подчеркнул, что при транспортировке бегемотов нужно уделить особое внимание медикаментам, чтобы обеспечить длительный эффект седативного препарата для межокеанского перелета со всеми пересадками.
БОГОТА, 28 мая - РИА Новости. Поимка бегемотов из частного зоопарка колумбийского наркобарона Пабло Эскобара для их дальнейшей перевозки в Россию и другие страны потребует времени и много усилий, сообщил РИА Новости биолог, член природоохранного фонда Bioethos Андрес Гарсия Лондоньо.
Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова объявила о начале международной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии, где эти животные находятся под угрозой массового уничтожения.
Первая уличная прогулка карликового бегемота Ксюши после зимы - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Бегемот Ксюша из Московского зоопарка вышла в уличный вольер
16 мая, 12:58
"Было мало попыток перевозки (таких животных - ред). Было реализовано лишь четыре (перемещения - ред.) за всю историю, поскольку риски высоки. Во-первых, потому что это животные, живущие в группах", - сказал Гарсия Лондоньо.
Он пояснил, что, если попытаться приблизиться к одному из животных, чтобы его усыпить и увезти, этого бегемота тут же окружат другие.
"Поэтому нужно строить загоны, приманивать их по одному, усыплять и перевозить... Это не такой простой процесс. Он требует времени... Реакцией бегемотов будет защита сородича... Они будут атаковать то, что им угрожает", - пояснил биолог.
Другая опасность, по его словам, заключается в том, что животное во время поимки может убежать и упасть в воду. Это значит, что если дать бегемоту очень сильный транквилизатор, то он, скорее всего, заснет под водой и утонет.
Эксперт подчеркнул, что и при самой транспортировке нужно уделить особое внимание медикаментам: действие седативного препарата должно быть очень длительным, чтобы обеспечить межокеанский перелет со всеми пересадками, что может поставить под угрозу здоровье животного. Бегемот будет испытывать сильный стресс.
Четыре бегемота были завезены в Колумбию для ранчо наркобарона Пабло Эскобаром в 1980-е годы. После ликвидации их владельца гиппопотамы оказались на воле, их численность начала быстро расти в условиях отсутствия естественных хищников. Биологи отмечают, что популяция этих животных разрушает экосистему Колумбии. Правительство страны 13 апреля объявило о планах приступить к "эвтаназии" бегемотов, чтобы сдержать рост их популяции, которая к 2030 году может достигнуть 500 особей. Согласно плану, уже во втором полугодии 2026 года будут отобраны для "эвтаназии" около 80 животных.
Чучело зимы отдали на съедение бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в рамках празднования Масленицы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы
21 февраля, 15:08
 
В миреКолумбияРоссияПабло ЭскобарСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала