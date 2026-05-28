Экс-главу российских баптистов внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Сипко* Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.