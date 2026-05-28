Рейтинг@Mail.ru
Против журналиста Бабченко* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.05.2026 (обновлено: 18:04 28.05.2026)
Против журналиста Бабченко* возбудили уголовное дело

Против журналиста Бабченко возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Аркадий Бабченко*
Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Аркадий Бабченко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против журналиста Аркадия Бабченко* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
  • Он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иноагента, но продолжил распространять материалы без необходимой плашки.
  • Журналисту, находящемуся за рубежом, в ближайшее время будет заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, также рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено против журналиста Аркадия Бабченко*, сообщает столичный главк СК России.
«

"Расследуется уголовное дело в отношении Аркадия Бабченко*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

По данным следствия, Бабченко* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иноагента, но все равно распространил в соцсети материалы без необходимой плашки.
Находящемуся за рубежом фигуранту в ближайшее время будет заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, следствием рассматривается вопрос об объявлении Бабченко* в розыск.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России, признан иноагентом
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы
25 декабря 2025, 20:25
 
ПроисшествияРоссияАркадий БабченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала