Против журналиста Бабченко* возбудили уголовное дело

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено против журналиста Аркадия Бабченко*, сообщает столичный главк СК России.

« "Расследуется уголовное дело в отношении Аркадия Бабченко*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

По данным следствия, Бабченко* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иноагента, но все равно распространил в соцсети материалы без необходимой плашки.

Находящемуся за рубежом фигуранту в ближайшее время будет заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, следствием рассматривается вопрос об объявлении Бабченко* в розыск.