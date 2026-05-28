В ДНР при атаке ВСУ погибли три сотрудника предприятия "Вода Донбасса"
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 28.05.2026 (обновлено: 22:41 28.05.2026)
В ДНР при атаке ВСУ погибли три сотрудника предприятия "Вода Донбасса"

В ДНР при атаке ВСУ на машину погибли три сотрудника предприятия "Вода Донбасса"

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три сотрудника предприятия "Вода Донбасса" погибли в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске. Четвертый сотрудник получил тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.
  • Еще один получил тяжелые ранения.
  • В разных муниципалитетах пострадали еще три мирных жителя.
  • Повреждения получили инфраструктурные объекты, дома, автомобиль и спецтехника.
ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автомобиль ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Погибли трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса", — написал он в Telegram-канале.

Четвертый получил крайне тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи. Еще четыре мирных жителя пострадали на автодороге Харцызск — Иловайск, в Никитовском районе Горловки и в Амвросиевке. Всем раненым оказывают помощь.
Повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть автомобилей спецтехники и легковая машина.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВода ДонбассаПроисшествияУглегорскДенис ПушилинРоссияГорловкаАмвросиевкаХарцызскИловайск
 
 
