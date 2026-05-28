В ДНР при атаке ВСУ погибли три сотрудника предприятия "Вода Донбасса"

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автомобиль ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Погибли трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса", — написал он в Telegram-канале.
Четвертый получил крайне тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи. Еще четыре мирных жителя пострадали на автодороге Харцызск — Иловайск, в Никитовском районе Горловки и в Амвросиевке. Всем раненым оказывают помощь.
Повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть автомобилей спецтехники и легковая машина.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18