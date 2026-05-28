Дрон ВСУ атаковал трактор в Рыльском районе Курской области

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал трактор в селе Макеево Курской области, тяжелые ранения получил механизатор агрофирмы, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в селе Макеево Рыльского района вражеский дрон атаковал трактор. В результате удара ранен механизатор агрофирмы. У 56-летнего мужчины тяжелые ранения, его доставляют в Курскую областную больницу. Врачи окажут всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
