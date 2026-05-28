Омбудсмен ДНР назвала количество детей, погибших от атак ВСУ с 2014 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2014 года в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погибло 253 ребенка, 1059 получили ранения разной степени тяжести.
- После начала специальной военной операции от атак ВСУ погибло 162 ребенка, 606 детей получили ранения разной степени тяжести.
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Жертвами атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года стали 253 ребенка, 1059 получили ранения разной степени тяжести, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 2014 года по сегодняшний день в результате атак ВCУ погибло 253 ребенка. Ранения получили 1059 детей", - сказала Морозова.
Она уточнила, что уже после начала специальной военной операции от атак ВСУ погибло 162 ребенка, 606 детей получили ранения разной степени тяжести.
В понедельник глава региона Денис Пушилин сообщил, что за сутки семь человек, в том числе два ребенка, погибли, еще 15, включая четырех детей, пострадали в ДНР из-за агрессии Украины.