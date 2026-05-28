Рейтинг@Mail.ru
Главу департамента Минтранса отправили в СИЗО - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 28.05.2026 (обновлено: 23:59 28.05.2026)
Главу департамента Минтранса отправили в СИЗО

РИА Новости: главу департамента Минтранса Васильченко отправили в СИЗО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко.
  • Он обвиняется в получении особо крупной взятки и заключен под стражу до 25 июля 2026 года.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно решению суда, Васильченко останется под арестом как минимум до 25 июля 2026 года. В пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о директоре департамента Минтранса.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, заявили в пресс-службе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Экс-начальник отделения ГАИ в Челябинске получил срок за взятки
Вчера, 16:27
 
ПроисшествияМоскваКурская областьМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала