Главу департамента Минтранса отправили в СИЗО

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Васильченко останется под арестом как минимум до 25 июля 2026 года. В пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о директоре департамента Минтранса.