Главу департамента Минтранса отправили в СИЗО

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно решению суда, Васильченко останется под арестом как минимум до 25 июля 2026 года. В пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о директоре департамента Минтранса.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, заявили в пресс-службе.