Кумпилов: режим ЧС ввели в Адыгее из-за ситуации на полях региона

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Адыгее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной обстановки на полях республики, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Он отметил, что из-за обильных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания в Адыгее на сегодняшний день выполнена на 56%, поскольку техника не может выйти в поля. Не выполнены планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса.

"К сожалению, до 6 июня сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. Считаю важным поддержать аграриев, оказать им помощь в замене семян и предоставлении спецтехники. Сделаем все возможное, чтобы они продолжили посевную, как только сложится благоприятная ситуация", – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией в ауле Хатукай Красногвардейского района.

"Реки Кубань, Лаба и Белая вследствие обильных осадков находятся на высоком уровне. Сюда стянуты резервы техники, специалисты ведут мониторинг на случай возможного ухудшения ситуации", – подчеркнул глава Адыгеи.

Об этой ситуации Кумпилов проинформировал депутатов Государственного Совета – Хасэ республики. Среди других вопросов, которые также были обсуждены, – реализация в Адыгее программ, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.

"Считаю необходимым, чтобы депутаты наряду с органами исполнительной власти, региональным фондом "Защитники Отечества" и общественными институтами подключились к общей работе", – заявил глава региона.