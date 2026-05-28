Кумпилов: режим ЧС ввели в Адыгее из-за ситуации на полях региона - РИА Новости, 28.05.2026
17:10 28.05.2026
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Адыгее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной обстановки на полях республики, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он отметил, что из-за обильных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания в Адыгее на сегодняшний день выполнена на 56%, поскольку техника не может выйти в поля. Не выполнены планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса.
"К сожалению, до 6 июня сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. Считаю важным поддержать аграриев, оказать им помощь в замене семян и предоставлении спецтехники. Сделаем все возможное, чтобы они продолжили посевную, как только сложится благоприятная ситуация", – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией в ауле Хатукай Красногвардейского района.
"Реки Кубань, Лаба и Белая вследствие обильных осадков находятся на высоком уровне. Сюда стянуты резервы техники, специалисты ведут мониторинг на случай возможного ухудшения ситуации", – подчеркнул глава Адыгеи.
Об этой ситуации Кумпилов проинформировал депутатов Государственного Совета – Хасэ республики. Среди других вопросов, которые также были обсуждены, – реализация в Адыгее программ, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.
"Считаю необходимым, чтобы депутаты наряду с органами исполнительной власти, региональным фондом "Защитники Отечества" и общественными институтами подключились к общей работе", – заявил глава региона.
Также в ходе заседания он отметил, что в рамках стратегических задач, стоящих перед регионом, в республике продолжается реализация национальных проектов и государственных программ, инициатив партии "Единая Россия", а также якорных проектов – промышленного парка "Энем", всесезонного экокурорта "Лагонаки" и других.
 
