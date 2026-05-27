МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Мытищах пройдет фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко. Мероприятие состоится 31 мая в ТРК "Красный Кит", где 60 животных будут искать дом

Гостей фестиваля будут ждать 40 кошек и 20 собак: котята, взрослые кошки, щенки и взрослые собаки. Хвостатые участники приедут вместе с кураторами и будут готовы к знакомству с будущими семьями. Все животные здоровы, привиты и социализированы. Каждый будущий владелец и его питомец смогут получить полезные подарки — поддержку на старте его новой домашней жизни.

© Фото : РОО "Найди друга" Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах © Фото : РОО "Найди друга" Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах

Посетители смогут познакомиться с животными, которые мечтают о своем доме, а также запланированы консультации специалистов, активности для детей и беспроигрышная лотерея в атмосфере большого события, где каждый визит имеет значение.

Программа фестиваля Зоофест Эко:

● Большая зона пристройства животных

40 кошек и 20 собак разных окрасов и возраста будут ждать встречи с будущими хозяевами.

● Аквагрим для детей

С 12:00 до 15:00 маленькие гости смогут сделать яркий аквагрим и добавить празднику еще больше красок.

● Мастер-класс по лепке из воздушного пластилина

В течение всего дня дети смогут принять участие в творческом мастер-классе и сделать поделку своими руками.

● Консультации кинолога

Гости смогут задать вопросы специалисту по поведению, воспитанию и адаптации собак. Консультации открыты для всех посетителей.

● Консультации ветеринарного врача

В течение мероприятия будущие владельцы, а также те, у кого уже есть животные, смогут получить рекомендации по уходу, здоровью и содержанию питомцев.

● Беспроигрышная лотерея

Каждый участник лотереи получит подарок, а собранные средства помогут подопечным животным.

● Фотозоны, мерч

Гостей ждет добрая атмосфера праздника для всей семьи, общение и теплые моменты.

● Специальные предложения на товары для кошек и собак от партнера события

Поддержка на начальном этапе особенно важна для новых владельцев: первые дни дома требуют внимания, заботы и правильной подготовки.

© Фото : РОО "Найди друга" Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах © Фото : РОО "Найди друга" 1 из 2 © Фото : РОО "Найди друга" Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах © Фото : РОО "Найди друга" 2 из 2 Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах © Фото : РОО "Найди друга" 1 из 2 Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов Зоофест Эко пройдет в Мытищах © Фото : РОО "Найди друга" 2 из 2

Зоофест Эко в ТРК "Красный Кит" станет событием, которое объединит тех, кто любит животных, готов помогать и давно мечтает о верном хвостатом друге. Это возможность не только хорошо провести день, но и сделать настоящее доброе дело: познакомиться с будущим питомцем, поддержать кураторов, получить советы специалистов и узнать больше об ответственном отношении к животным.