Запад снабжает Киев данными о дислокации российских военных, заявили в ФСБ
18:06 27.05.2026
Запад снабжает Киев данными о дислокации российских военных, заявили в ФСБ

ФСБ: Запад снабжает Киев данными о местах дислокации российских пограничников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные спецслужбы снабжают киевский режим данными о местах дислокации российских пограничников и военных, заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
  • Для сбора чувствительной информации эти страны задействуют возможности космических спутников.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные спецслужбы активно снабжают киевский режим данными о местах дислокации российских пограничников и военных, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Западные спецслужбы активно снабжают киевский режим сведениями о местах дислокации подразделений пограничных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, а также объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах нашей страны", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
По его словам, для сбора чувствительной информации коллективный Запад задействует возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения.
