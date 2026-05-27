Запад снабжает Киев данными о дислокации российских военных, заявили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные спецслужбы снабжают киевский режим данными о местах дислокации российских пограничников и военных, заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
- Для сбора чувствительной информации эти страны задействуют возможности космических спутников.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные спецслужбы активно снабжают киевский режим данными о местах дислокации российских пограничников и военных, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Западные спецслужбы активно снабжают киевский режим сведениями о местах дислокации подразделений пограничных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, а также объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах нашей страны", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
По его словам, для сбора чувствительной информации коллективный Запад задействует возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения.