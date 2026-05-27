Запад переворачивает с ног на голову предупреждение России, заявил Рябков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные страны переворачивают с ног на голову предупреждение России в адрес иностранных дипломатов в Киеве о решении Москвы наносить систематические удары по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на террористические действия ВСУ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представителей из Киева - и это тоже они переворачивают с ног на голову, пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.